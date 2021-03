O Largo do Rio Seco está em obras e é assim que vai ficar

É mais uma obra do programa municipal Uma Praça em Cada Bairro que avança. Saiba como vai ficar o Largo do Rio Seco, na Ajuda.

Passeios mais confortáveis, mais árvores, maior acessibilidade e segurança para peões. São estas as linhas gerais da intervenção que arrancou este mês no Largo do Rio Seco, no âmbito do programa municipal Uma Praça em Cada Bairro.

Esta quarta-feira, o Largo do Rio Seco recebeu a visita do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que oficializou o arranque da obra que já se iniciou a 11 de Março. Segundo a Junta de Freguesia da Ajuda, “trata-se de uma intervenção urbanística profunda que contemplará não só a superfície, mas também o subsolo. Com esta requalificação a zona do Rio Seco vai transformar-se numa das zonas mais aprazíveis da cidade de Lisboa”.

©CML Imagem de projecto

Numa área total de 8390 metros quadrados, será instalado um pavimento único de forma a permitir “uma utilização mista do espaço público”, lê-se na descrição do projecto. As áreas pedonais serão aumentadas, potenciando assim a instalação de zonas de esplanada e novo mobiliário urbano e, para compor o cenário, serão plantadas novas árvores. Será ainda criada uma “bolsa de estacionamento disciplinado” e a largura das faixas de rodagem ficará mais estreita, de forma a promover a diminuição da velocidade dos automóveis.

©CML As obras no Largo do Rio Seco

O projecto foi oficialmente apresentado em Fevereiro de 2019, quatro anos após uma participação pública, onde foram apresentadas sugestões e preocupações da comunidade, da circulação pedonal e automóvel à necessidade de atrair novos serviços e comércio. Orçamentada em 2,7 milhões de euros e com um prazo de execução de 240 dias, a obra estará concluída mais para o final deste ano.

