O Lisbon Art Retreat continua a aliar o bem-estar à arte e criatividade

Está a precisar de uma pausa no ritmo alucinante da vida citadina? Foi a pensar em como é urgente aprendermos a abrandar que Jule Kurbjeweit fez nascer o Lisbon Art Retreat. O projecto, que alia o bem-estar à arte e criatividade, estreou-se em Novembro de 2020, em Marvila, com vários retiros, de um ou mais dias. E agora está de volta, num formato longo, já esgotado, e numa versão de um dia, que se irá repetir nos primeiros domingos de cada mês. O próximo está previsto para 5 de Setembro e as inscrições já estão abertas.

“Existe uma ligação muito forte entre a criatividade e o bem-estar”, diz-nos Jule. A alemã, que é formada em gestão cultural e pratica yoga há cerca de dez anos, não se cansa de defender a importância de ter tempo para meditar e “fazer coisas com o corpo”, incluindo actividades mais manuais, como pintar ou tocar música, por exemplo. É, aliás, essa a proposta do Lisbon Art Retreat, quer no “September Retreat” (que vai acontecer de 10 a 12 de Setembro e esgotou num ápice) quer no “Home Body”, um retiro de um dia, na Floresta Encantada, em Sintra.

“Desde a primeira edição, em Marvila, que comecei a explorar outros locais, como a Villa Epicurea, na Arrábida, ou a Floresta Encantada, em Sintra”, conta Jule. “Pretendo continuar a levar o LAR a sítios diferentes, mas também incluir diversas actividades, como yoga, desenho, cerâmica, tingimento natural, cestaria, joalharia, meditação e práticas de respiração.”

O evento previsto para 5 de Setembro (Dom 11.00-13.00, 55€) inclui uma sessão de vinyasa yoga, um brunch saudável, uma aula de desenho com modelo ao vivo e uma proposta de meditação musical, com um concerto de guitarra. Mas não só. Jule promete ainda uma “introdução aos cosméticos naturais”. O objectivo de todas as actividades é promover a saúde mental e ajudar a recarregar baterias. No final, espera-se que saiam todos como novos.

