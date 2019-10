O Lisbon Tattoo Rock Fest junta 300 tatuadores na Altice Arena

A culpa é aumento do número de visitantes que na passada edição atingiu os nove mil. A próxima edição acontece entre os dias 29 de Novembro e 1 de Dezembro.

Dedicada a profissionais e curiosos, a grande convenção internacional de tatuagens de Lisboa volta a aquecer a Altice Arena em dias de Outono. Como sempre junta a cultura do rock ao mundo das tatuagens e este ano o perímetro da Lisbon Tattoo Rock Fest foi alargado, reflexo do crescimento do número de visitantes: só na passada edição foram nove mil as pessoas que compraram bilhete. Isto significa que este ano o evento vai viver além Sala Tejo, ganhando uma zona dedicada ao body piercing e workshops para profissionais ou uma área exterior com comida de rua diversificada.

Ao longo do evento estarão 300 tatuadores de todo o mundo a dar a conhecer os seus talentos (ao público e uns aos outros) e o cartaz musical já tem duas bandas de peso confirmadas, para o dia 30 de Novembro: os Madball, uma das referências do punk/hardcore americano, e os Carnivore A.D., fundados por Peter Steele dos Type O Negative, que se estreiam em Portugal. A área de concertos também foi alargada e estará pronta para receber performances como a do coletivo britânico The Fuel Girls, um espectáculo de fogo e expressão corporal, e um freak show promovido pelo grupo Ascendus, como aconteceu em 2018.

Quem quiser pode marcar uma tatuagem com um dos profissionais da convenção, trabalhos que estarão sob o escrutínio da organização: há prémios para as melhores tatuagens, da Best Full Leg ou Best Back, às categorias Best Of Day e Best Of Show, a mais importante. O passe geral custa 25€, o bilhete diário 10€ e dão acesso a toda a convenção, concertos e restantes actividades e os menores de 12 anos não pagam bilhete, desde que entrem acompanhados pelos pais (estes sim, têm de ter bilhete).

O Lisbon Tattoo Rock Fest nasceu no Jardim do Tabaco em 2004 e desde então já passou por espaços como a Fundação de Oeiras e a Lx Factory.

Altice Arena. 29 de Novembro a 1 de Dezembro. Sex 14.00-00.00, Sáb 12.00-00.00, Dom 12.00-21.00