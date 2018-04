O Mariscador: a nova marisqueira de dois andares no Campo Pequeno

A estreia em Lisboa de Rodrigo Castelo, o chef que faz sucesso em Santarém, está a arrancar. Ainda com calma e em fase de testes, o restaurante O Mariscador, no Campo Pequeno, entrou em soft opening e assim se vai manter durante algum tempo, disse Rodrigo Castelo à Time Out.

Para já a marisqueira de dois andares na Praça de Touros do Campo Pequeno está a fazer jantares e alguns almoços apenas por reserva telefónica. Nesta fase, O Mariscador, que quer homenagear aqueles que apanham e trabalham o marisco, ainda não está a trabalhar com toda a carta que terá a funcionar dentro de algumas semanas, nem com a esplanada, que por enquanto está por montar.

Nesta nova marisqueira do Campo Pequeno, Rodrigo Castelo, o chef da Taberna Ó Balcão, em Santarém, quer diferenciar-se com o marisco de rio e produtos como a língua de touro bravo curada e fumada pelo próprio.

Durante o soft opening, as refeições têm um desconto de 15%.

Praça de Touros do Campo Pequeno. Telefone para reservas: 96 844 4126.

