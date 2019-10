O Metro de Lisboa vai ter uma mão cheia de bandas a actuar no Cais do Sodré

O Metropolitano de Lisboa fez o convite e as bandas de garagem não resistiram. Entre os dias 1 e 5 de Outubro, a estação do Cais do Sodré recebe os vencedores do concurso “Uma mão cheia de bandas”, promovido para descobrir novos talentos da música portuguesa, que vão actuar no Cais do Sodré durante esta semana.

Bali não é só o nome de um dos destinos predilectos de quem procura sol e praia: é também o nome da banda amadora que irá actuar na estação do Cais do Sodré, a partir das 17.00 desta terça-feira, 1 de Outubro, Dia Mundial da Música. Mas há mais quatro concertos programados pelo Metropolitano de Lisboa que lançou o concurso com o objectivo de encontrar talentos da música que ainda não tinham saído do quarto ou esquecido os recitais de chuveiro.

A escolha das bandas, que vão ter a oportunidade de actuar ao vivo durante o máximo de uma hora, foi feita com base em critérios de originalidade, qualidade artística e adequação ao espaço de difusão. Além de Bali, irá poder ouvir o pop em português de 4th District (dia 2), o rock dos The Dust (dia 3), os ritmos brasileiros de Jhon Douglas & The JungleBoys (dia 4) e a salada de funk, soul, rap e reggae de Mistah Isaac (dia 5).

Para saber mais, poderá consultar a programação completa no site do Metropolitano de Lisboa.

Estação do Cais do Sodré. De 1 a 5 de Outubro. Ter-Sáb 17.00. Entrada livre.

