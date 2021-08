O Mimi tem o canto mais guloso do Mercado de Campo Ourique

No For God's Bake by Mimi Cake há cupcakes e brownies de várias cores e sabores e bolos de aniversário que são um sucesso.

A história começa como muitas das histórias recentes: a pandemia chegou, a vida mudou e, de repente, surgiu a vontade de fazer outra coisa. Foi assim com Miguel Peres que em Março do ano passado sentiu o ímpeto de se atirar aos bolos. Ele que nunca tinha feito nada do género, começou a estudar, a experimentar e a encher os amigos de bolos. A palavra passou e nasceu o Na Cozinha com o Mimi, que agora é For God's Bake by Mimi Cake, já com loja no Mercado de Campo de Ourique.

Tudo começou, conta Miguel, com um red velvet. “Ainda por cima eu até cozinhava, mas não doces. Mas como sempre adorei o red velvet andei a pesquisar e com isso fiz um bolo, os amigos provaram e gostaram”, recorda. “Percebi que na pastelaria podia ser mais criativo do que na cozinha de comida salgada.”

Faltava-lhe, no entanto, a formação e a experiência para poder dar passos mais arriscados. “Passei literalmente os três meses do confinamento a ler, a ver, a beber informação, a fazer muitos testes e a comer muitos bolos”, diz Miguel, que é mais conhecido entre os amigos por Mimi. Nessa altura, decidiu criar o Na Cozinha com o Mimi, nome que não resistiu a esta evolução do negócio. “Eu queria que tivesse um nome mais focado na pastelaria porque era o que queria fazer”, conta. Mimi manteve-se no nome “porque era sonante e criava empatia com os clientes”. Clientes, esses, que começaram por ser os amigos, ainda durante o confinamento, para depois chegarem os amigos dos amigos. “Era uma coisa muito de passa-palavra.”

Gabriell Vieira

Já este ano, três amigos – Rita Duarte, formada em marketing e publicidade com percurso ligado à área dos eventos; e Diana Taveira e Diogo Dias, com percursos ligados à televisão e empresários com vários negócios a cargo – desafiaram-no para um passo mais sério. “Perguntaram-me se era isto que eu queria fazer para a vida e eu disse que sim, mas que tinha de ser um pezinho de cada vez porque as coisas estavam difíceis. Isto era um part-time”, explica. Mas desse encontro acabou por surgir a For God's Bake by Mimi Cake, que acaba de abrir uma loja no Mercado de Campo de Ourique com uma montra bem gulosa, repleta de cupcakes de várias cores e brownies de sabores diferentes.

Gabriell Vieira

“Eu só fazia bolos de aniversário e esta parte de cupcakes e brownies vem por causa do mercado”, aponta Mimi. “Houve esta oportunidade de vir para aqui e nós agarrámos, em dois meses montámos tudo, foi a loucura. Eu criei a carta toda, desde os brownies aos mini cakes e cupcakes.”

Se neste canto em Campo de Ourique o que mais se vende são os cupcakes (3,90€), cujos sabores podem variar entre baunilha e frutos silvestres, mojito, limão, red velvet ou chocolate e brigadeiro; e os brownies (3,90€), em que o bestseller é o de caramelo com três camadas; é no atelier em Alcântara que Mimi dá largas à imaginação nos bolos de aniversário.

Gabriell Vieira

“Fazemos três tipos de tamanhos – mini (19,50€), pequeno (45€) e médio (65€). A pessoa escolhe a massa, o recheio e a cobertura. E a ideia é a pessoa escolher, mas não dizer exactamente o que quer, para depois eu apresentar uma coisa que seja um bocadinho surpresa.” Há sempre os bolos personalizados, explica Miguel, que admite gostar mais de criar livremente. Pode seguir um tema, dicas de cores ou sugestões, mas gosta de apresentações abstractas. “Não é o típico cake design”, avisa, garantindo nunca ter tido um cliente insatisfeito com o resultado.

Além disso, explica, em Campo de Ourique, tem também uns bolos miniatura, perfeitos para quem quer encomendar um bolo maior e quer experimentar a massa e os sabores – ou apenas para quem quer acompanhar o café com um docinho.

Para breve, Mimi espera fechar parcerias com restaurantes e avançar com workshops para famílias no seu atelier.

Mercado de Campo de Ourique, R. Coelho da Rocha 104. Seg-Dom 11.00-23.00

