O Mini Bar de José Avillez agora também tem uma pista de dança

As noites no Mini Bar, de José Avillez, estão mais animadas. Às quintas, sextas e sábados, depois do jantar, o restaurante no interior do Bairro do Avillez transforma-se, com uma programação digna de clube.

O Mini Bar Club arranca já esta quinta-feira, dia 9, com um espectáculo de música ao vivo, ao qual se segue um DJ que irá tomar conta da pista de dança até às 2.00 da manhã. Às sextas e sábados, há DJ a partir das 22.00, interrompido às 00.00 por uma performance de música e dança. Depois desta performance, o DJ regressa para música até às 3.30.

Com esta experiência é então possível jantar e sair à noite no mesmo espaço, mas para quem só chega depois da 00.00 existe um consumo mínimo de 25€ por pessoa, estando disponível, além da carta de bar, uma carta after-hours, com uma selecção de pequenos pratos.

Nos restantes dias da semana, a noite acaba mais cedo.

R. Nova da Trindade 18. Dom-Quar 19.00-01.00. Qui 19.00-02.00. Sex-Sáb 19.00-03.30

+ 16 restaurantes para dançar em Lisboa

+ A cereja é do Fundão, mas também chega a Lisboa