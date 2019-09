O miradouro das Amoreiras vai transformar-se numa silent disco por uma noite

Se nunca foi a uma silent disco, esta é a oportunidade perfeita para experimentar. Se já foi, é provável que não tenha sido no Miradouro das Amoreiras, que será palco pela primeira vez de uma festa exclusiva a 174 metros de altura acima do nível do mar e com vista panorâmica para desfrutar da beleza de Lisboa. Mas, atenção, terá de ser um dos primeiros a inscrever-se. O melhor é começar a preparar-se.

O Amoreiras 360º Panoramic View, no topo das emblemáticas Torres das Amoreiras, irá ser palco, pela primeira vez, de uma discoteca silenciosa e a céu aberto – só conseguirá ouvir a música através dos headphones obrigatórios. Para participar nesta festa, que acontece a 19 de Setembro, das 20.00 às 22.30, terá de ser uma das primeiras 50 pessoas a enviar mensagem privada para a página de Instagram do miradouro, a partir das 12.00 desta quinta-feira, dia 12.

“Esta é mais uma iniciativa diferenciadora e exclusiva, organizada pelo Amoreiras 360º, que pretende cativar um público mais jovem, divertido e que procura constantemente pelas maiores tendências da cidade”, lê-se em comunicado da organização. “Os participantes colocam os seus headphones sem fios, que lhes serão entregues na entrada da festa e que lhes irá permitir ouvir a música que mais gostam, de acordo com as que estarão à disposição. No local não há qualquer instalação de colunas com som, permitindo assim tranquilidade absoluta a qualquer pessoa que esteja por perto.”

Se conseguir garantir o seu lugar, pode contar ainda com duas bebidas oferecidas pela Heineken, parceira do evento. Para saber mais e não perder pitada, basta estar atento às stories de Instagram do Amoreiras 360º Panoramic View.

+ Há feira medieval na Alameda com três dias de festa