O Natal chega a Loures com mercado e programação grátis para as famílias

O Parque Adão Barata, em Loures, está prestes a ser invadido pelo espírito da quadra. O Mercado de Natal inaugura esta quarta-feira, 7 de Dezembro, e prolonga-se até dia 30. Além da venda de artesanato e produtos regionais, a programação inclui ainda vários espectáculos, workshops e atracções, como uma pista de gelo e diversões surpresa para os mais novos. A entrada é livre.

No mesmo local do mercado, já está instalado um parque de diversões, que funciona todos os dias, até 1 de Janeiro, entre as 14.30 e as 22.30. Mas, atenção, as atracções são sobretudo para os mais pequenos – há, por exemplo, um comboio-lagarta e trampolins.

Aproveite o facto de estar em Loures para ir até à Igreja da Apelação, junto à qual a Associação de Moradores Unidos da Apelação inaugurou o que o município diz ser “a maior árvore de Natal de crochê do mundo, com 17 metros de altura e 7200 quadrados de lã cosidos”, o que o Guiness poderá comprovar, uma vez que foi feita uma candidatura. “Representa o espírito de partilha e comunidade”, afirma a vice-presidente da autarquia, Sónia Paixão, revelando ainda que foi aprovada uma verba de cinco mil euros para a concretização do projecto.

Parque Adão Barata (Loures). Seg-Sex 18.00-22.30, Sáb-Dom e feriados 16.00-22.30. Entrada livre

+ Lisbon by Time Out. O novo jornal em inglês da Time Out

+ A nova Time Out Lisboa de Inverno cheira a Verão