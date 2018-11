O Natal Psicadélico está a chegar

Nas próximas semanas o espírito natalício concentra-se na Toca da Raposa, onde Constança Cordeiro preparou uma lista de cocktails para a quadra que se avizinha, com decoração e banda sonora a rigor.

Para quê montar um singelo presépio e enfeitar uma árvore de plástico, quando podemos transformar um bar inteiro num conto natalício com luzes psicadélicas e cocktails que caem que nem ginjas de Natal? Foi o que pensou Constança Cordeiro, que anda a contar os dias para deixar de parte a banda sonora portuguesa do seu bar (recheada de Doce e António Variações) e começar a cantarolar as canções de Natal que vão soar nas colunas.

A época do Natal Psicadélico começa oficialmente na Toca da Raposa a partir de 1 de Dezembro, mas na semana passada já houve um cheirinho do que se ia passar. Uma decoração que vai ser “um exagero”, diz Constança, com luzes psicadélicas, fitas, “bancos que vão parecer árvores de Natal” e banda sonora e carta vestidos a rigor.

A ideia deste evento natalício surgiu-lhe ainda em tempo de manga curta, quando o bar abriu portas perto do Largo do Carmo, em Junho. O menu, “com cocktails de conforto, sabores de que toda a gente gosta e ideais para alturas mais frias”, foi pensado desde então. A barmaid, que veio de Londres para abrir o seu próprio bar em Lisboa, trabalha sempre com produtos da época e o Natal não seria excepção. A carta muda todos os meses, mas a de Dezembro é ainda mais especial, com vários “tesourinhos”, como lhes chama, que desembrulhamos já.

Por exemplo, o Duende, uma interpretação do clássico Grasshopper, com hortelã em brandy, natas e um xarope de bolacha-maria que à primeira vista poderia passar por doce da casa de um restaurante da rua. A versão natalícia da Raposa, o cocktail que mais representa o bar, é um Kir Royal com licor de amoras e rosas selvagens colhidas pela própria Constança em Setembro. Já a Rena, leva licor de figos também apanhados na mesma altura e xerez com uma infusão de nozes assadas.

Duarte Drago

A butterbeer dos livros de Harry Potter serviu de inspiração para o Burro, um fatwashed bourboun com licor de bolo-rei e espuma de cerveja. “Não é como no livro, que parece assim mais levezinho, este é mais forte”, ri-se.

A complementar o menu, conte também com um Polvo, com aguardente de ananás, um Pai Natal com vinho quente, um Cordeiro com tangerina e pinho e um Peru com bolotas da Herdade do Freixo do Meio.

Duarte Drago

Se já está a pensar em arranjar maneiras de fugir ao Natal com a família, fique a saber que o bar vai abrir na noite de 25 de Dezembro e também na passagem de ano, com uma festa com muitas piñas coladas que recria os ambientes de “Miami ou Studio 54”, com direito a roleta de shots, diz Constança.

