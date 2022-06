O Neopop regressa em Agosto, mas antes faz-se a festa em Lisboa

O melhor festival nacional de electrónica e música de dança deve finalmente voltar a realizar-se em Viana do Castelo entre os dias 10 e 13 de Agosto, depois de dois anos de ausência forçada. Mas antes o Neopop desce até Lisboa, para dez horas de festa. As portas do Pavilhão Carlos Lopes abrem às 20.00 desta quinta-feira, 9 de Junho, e as colunas só se calam às seis da manhã.

O cabeça de cartaz é o britânico Dax J, produtor e DJ de um techno contaminado pela bass music do seu país. Destacam-se ainda o alemão Kobosil, um dos residentes do mítico Berghain, fluente no techno áspero e robusto que é especialidade da casa; e Shlømo, criador francês de techno enformado pela dub. O menu inclui ainda dois sets back-to-back, de Cravo e Vil e Brusca e Laura.

Os bilhetes para a noite Neopop Presents estão à venda online, em sites como a Ticketline, e custam 27,50€. Também podem ser comprados no próprio dia, à porta do Pavilhão Carlos Lopes.

Pavilhão Carlos Lopes, Avenida Sidónio Pais, 16. Qui 20.00. Entrada: 27,50€.

