O novo serviço de streaming Paramount+ chega a 4 de Março

Vem aí mais um serviço de streaming. A Paramount+ é a nova aposta da ViacomCBS, a proprietária de estúdios como a Paramount Pictures e canais de televisão como a CBS, Nickelodeon, Comedy Central, Showtime ou MTV. Chega aos Estados Unidos, Canadá e a 18 países da América Latina a 4 de Março.

Além de 2500 filmes e mais de 30 mil episódios de séries como Star Trek ou SpongeBob SquarePants, será possível ver eventos desportivos ao vivo e uma coberta noticiosa durante 24 horas por dia. No mercado internacional, a plataforma será ainda a nova casa do Showtime, disponibilizando séries aclamadas como Dexter, Your Honor, The Comey Rule ou Ray Donovan.

Para os mais novos, a Paramount+ terá no catálogo séries bem conhecidas do universo infantil. Além de SpongeBob SquarePants, estão já confirmadas Tartarugas Ninja, Dora A Exploradora e Patrulha Pata, mas chegarão outras bastante aguardadas como Kamp Koral ou Astronautas, da Nickelodeon.

Por agora, ainda não é conhecido o valor da subscrição, mas a ViacomCBS refere que “contará com um preço competitivo em todo o mundo”. O serviço estará disponível em paramountplus.com e através de uma aplicação para iOS, Android e Smart TV.

Depois do mercado americano, a Paramount+ chega à Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia a 25 de Março e à Austrália até ao final do ano. De acordo com a promotora, a chegada a outros países, incluindo Portugal, será anunciada em breve.

