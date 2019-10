O Ōkah agora tem brunch buffet ao domingo com música ao vivo

A vista de 360° está garantida no Ōkah, o bar e restaurante do último piso do LACS, em Santos, que agora tem brunch aos domingos. A novidade chega em regime buffet livre e com música ao vivo.

Com vista desafogada para o Tejo e para os trabalhos da Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, o Ōkah é daqueles rooftops obrigatórios na cidade. E se ao domingo não era sítio que fizesse parte do roteiro habitual, ganhou uma razão para o ser, com o menu de brunch.

A carta habitual do restaurante tem inspiração asiática e isso está bem presente nos pratos quentes que vão variando de domingo para domingo e, claro, nas opções de sushi que também integram o buffet. Quando quiser passar para os pauzinhos terá de pedir ao balcão, ao chef, para preparar uma travessa com sushi à medida de quantas pessoas forem comer – isto para que esteja sempre fresco.

As opções de quentes vão variando, com uma forte aposta nos pratos à base de vegetais, e inclui também sopas, peixe, saladas, ovos e um sem-fim de pães e croissants.

No campo dos doces há bolos caseiros à fatia, miniaturas de pastelaria tradicional, pain au chocolat, panquecas ou macarons – para neutralizar os sabores há sempre fruta e iogurte natural com vários toppings.

Este brunch foi feito a pensar nas famílias com crianças pequenas e disponibiliza um espaço para os pequenos brincarem e desenharem, com supervisão, enquanto os mais crescidos aproveitam a refeição. O preço fica nos 22,50€ por pessoa, sendo que as crianças dos 4 aos 11 anos pagam apenas 11,25€ – até aos 3 anos é gratuito.

Para beber há as típicas bebidas à base de café, chá, sumos naturais, água aromatizada e, para quem prefere um brunch alcoólico, pode regar a refeição com mimosas. O suplemento das bebidas para o brunch fica a 5€ e acrescenta às outras opções cerveja, sidra, espumante e vinhos da selecção do restaurante.

As reservas funcionam por turnos, com o primeiro a acontecer a partir das 11.30 e o segundo às 14.00.

Edifício LACS - Cais da Rocha Conde de Óbidos (Santos). Brunch de domingo 11.30 ou 14.00. Reservas: reservas@okah.pt ou 91 411 0791.⠀

+ Brunches para toda a família em Lisboa

+ Brunches buffet em Lisboa