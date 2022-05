O Out Jazz está quase a começar e ruma a Oeiras pela primeira vez

Há 15 anos que o Somersby Out Jazz nos habitua a fins de tarde musicais na cidade de Lisboa. Este ano, o festival troca-nos as voltas e chega a Oeiras, assentando arraiais nos jardins mais icónicos do concelho.

Arranca já no dia 15 de Maio, a partir das 17.00 e até ao pôr-do-sol, no Parque dos Poetas. Os finais de tarde de domingo ficam, a partir daí, garantidos até ao final do Verão (e com entrada gratuita). Em Junho, os concertos e DJ sets mudam-se para o Parque Urbano do Jamor. Em Julho, ocupa o Parque Urbano de Miraflores. Em Agosto, decorre no Jardim da Quinta Real de Caxias. Em Setembro, termina o Verão em beleza nos Jardins do Palácio Marquês de Pombal.

DR Festival Somersby Out Jazz

No cartaz, voltam a estar bandas nacionais de jazz, soul, funk e hip-hop, numa edição que conta com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras.

Oeiras, vários locais. Dom 17.00 (de Maio a Setembro). Entrada livre.

