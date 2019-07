O Pátio da Água está de volta ainda mais sustentável

Até 15 de Setembro pode beber água da torneira, fresca, natural, simples ou aromatizada com frutas. O Pátio da Água regressou à sede da EPAL e também às ruas de Lisboa com o Água sobre Rodas, a versão móvel da iniciativa.

Foi no pátio anexo à sede da EPAL, na Avenida da Liberdade, que arrancou em 2016 o Pátio da Água, um projecto da EPAL que tem por objectivo promover o uso da água da torneira para saciar a sede e evitar o uso de água engarrafada em poluentes garrafas de plástico.

A reabilitação de um prédio mesmo ao lado da EPAL afastou o Pátio da Água de casa, mas nas últimas edições a solução encontrada passou por um pátio móvel, chamado Água Sobre Rodas, uma versão nómada da ideia. O Pátio da Água regressou esta segunda-feira à sede da EPAL, mas não chegou sozinho. O Água Sobre Rodas arrancou esta segunda-feira no Jardim da Torre de Belém, a sua primeira paragem, e os dois projectos estarão em marcha até 15 de Setembro, realizados em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e com a Lisboa E-Nova.

Fotografia: Inês Félix

A grande novidade deste ano é uma edição 100% sustentável. Os resíduos gerados (a partir da fruta ou das ervas aromáticas) são colocados em áreas de compostagem e terão como destino final jardins de escolas de Lisboa, em estabelecimentos de ensino ainda a designar pela Câmara Municipal de Lisboa que se junta ao Pátio da Água com o seu Lisboa a Compostar. Um projecto de incentivo à compostagem doméstica, no âmbito do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Cidade de Lisboa e do Projeto Europeu FORCE – Cities Cooperating For Circular Economy (HORIZON 2020).

Fotografia: Inês Félix

Em qualquer pátio, móvel ou fixo, pode beber água aromatizada, nas seguintes versões: a Citronada (limão e laranja), a Laranjeta (laranha e canela), a Explosão de Menta (hortelã), a Tropicália (ananás e lima), a Marrocos (hortelã e canela) e a Alecrim aos Molhos (alecrim e limão). As águas são servidas em copos de papel que pode pôr para reciclar no local. Também pode levar a sua garrafa de casa para encher com a ajuda de dois bebedouros no caso do Pátio da Água da Avenida da Liberdade, ou optar por comprar uma garrafa de plástico reutilizável da EPAL (1€).

E a partir de 16 de Setembro a temperatura vai subir no Pátio da Água: o conceito mantém-se, mas será servido chá com água da torneira. Até lá, os “pátios de verão” estão abertos todos os dias – excepto domingos e feriados – das 11.30 às 18.30. Para saber onde anda a água sobre rodas siga as coordenadas em www.epal.pt.

