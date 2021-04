O Pátio das Antigas: A artista e o seu bólide

Muito popular na década de 20, a actriz Julieta Soares foi uma das primeiras mulheres a tirar a carta em Portugal, guiando um potente Citroën.

O nome de Julieta Soares não dirá nada à esmagadora maioria das pessoas hoje, mas nos anos 1920 ela era elogiada e destacada como uma das actrizes mais importantes dessa altura, “uma artista que se impõe pelo seu talento, pela sua graça, pela sua mocidade”, como se escrevia num dos diários lisboetas, por ocasião da estreia de uma das peças em que entrava. Era também cantora, talento que lhe servia às mil maravilhas para brilhar em revistas do Parque Mayer como O Bolo Rei. Jornalistas e críticos houve que até lhe dedicaram poemas apaixonados nas páginas das gazetas.

Julieta Soares ficou também conhecida na década de 20 por ser uma das primeiras mulheres a tirar a carta de condução em Portugal. E como não fazia as coisas por menos, a celebrada vedeta comprou um potente bólide, um Citröen 5 HP, com o qual gostava de se fazer fotografar, para sair nos jornais e nas revistas. A foto desta página, tirada em Abril de 1925, é uma das raras que sobreviveu desses tempos. Mostra Julieta Soares posando ao volante do seu vistoso carro no Velódromo de Palhavã, inaugurado em 1905 e demolido em 1943 (deu lugar à Feira Popular), e onde se realizavam provas hípicas, bem como corridas de bicicletas e de automóveis. Julieta Soares participou ali em várias gincanas. Além de ser uma das poucas que restam da artista, a foto é também a mais antiga de um Citröen em Portugal.

