O Pátio das Antigas: A breve vida do Café de Paris

O que seria a Praça de Londres sem um Café Londres? E foi em 1954 que lá abriu um café com esse nome, no grande prédio projectado por Cassiano Branco e pertencente ao dono da Pastelaria Capri, localizada mesmo ali ao pé, no início da Avenida de Roma. O Café Londres era um estabelecimento clássico ao estilo lisboeta, com tabacaria à entrada e bilhares lá dentro, e funcionou até pouco depois do 25 de Abril, tendo fechado as portas em 1975. O espaço esteve vago durante algum tempo, até que lá foi inaugurado, em 1977, e ironicamente, o Café de Paris.

Este foi um dos casos mais insólitos do género na capital. O Café de Paris queria ser um café moderno, que acompanhasse os novos tempos que se viviam em Portugal. Decorado com cuidado e bom gosto, bem à altura do local da cidade em que se localizava, e na linha estética dos cafés e restaurantes desses anos 70, o Café de Paris era também restaurante, pizzaria, creperia, geladaria e tinha serviço de grill e uma pequena esplanada. Mas nem a variedade e a qualidade da oferta, nem a excelente localização, conseguiram que vingasse. Fosse por excesso de ambição, por se viverem então tempos economicamente difíceis, ou por não ter conseguido criar uma corrente de frequentadores que o mantivesse à tona, o Café de Paris durou pouco mais de um ano. Hoje está lá a agência de um banco, e são poucos os que ainda se lembram dele.

Coisas e loisas de outras eras:

+ Fitas e música no Salão Portugal

+ Faziam-se perfumes no Campo Grande

+ Cinema de autor, Blade Runner e pornografia