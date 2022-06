O Pátio das Antigas: Faziam-se perfumes no Campo Grande

Quem passasse pelo Campo Grande no início do século passado deparava, na zona junto ao Horto do Campo Grande, com as instalações de uma grande fábrica. Mas não eram artigos industriais ou quaisquer outros do género que lá se faziam, antes perfumes, bem como sabonetes, cosméticos, pastas de dentes, tónicos para o cabelo e outros produtos de beleza e higiene pessoal. Tratava-se da Fábrica Nally, propriedade do farmacêutico J. Nobre, na qual algumas centenas de trabalhadores se dedicavam a manufacturar os produtos com o mesmo nome, e onde antes tinham estado instalados os laboratórios construídos pelo seu fundador. À marca Nally viria a juntar-se também a Benamôr, que em 1925 daria o nome a uma perfumaria na Rua Augusta, substituindo a Farmácia J. Nobre, situada no Rossio desde a I Guerra Mundial.

Os produtos Nally e Benamôr gozavam de grande prestígio, tendo apenas como rival os da Ach. Brito. Na Fábrica Nally eram feitos também produtos para grandes marcas internacionais deste ramo. Um incêndio em 1999 destruiu as suas instalações, e a Perfumaria Benamôr fechou em 2013. Mas os novos proprietários das marcas, agora com sede e fábrica no Carregado, mantêm-nas vivas, continuando os produtos Benamôr a ser vendidos em várias lojas de Lisboa e Porto, as Benamôr 1925.

