O Pátio das Antigas: A Casa Verol do militar à porta

A loja chamava-se Casa Verol, mas todos em Lisboa a conheciam por “Casa do Militar à Porta”, por causa do boneco de um militar em tamanho real que estava exposto na fachada. Situada na Rua Augusta, foi durante muitos anos uma das lojas mais características da Baixa. As pessoas que aqui vinham provindas de fora da capital, habituaram-se mesmo, quando pediam informações, a perguntar pela “Casa do Militar à Porta”, de tal forma a designação pegou. O boneco aparecia até nos anúncios e folhetos publicitários do estabelecimento. E quando não constava, lá vinha o lembrete: “Verol & Ca. – Militar à Porta”.

Fundada em 1836, ainda fora da Baixa, pelo encadernador António Verol Sénior, a loja passou para esta zona da cidade antes do final do século XIX, vendendo, além de serviços de encadernação e tipografia, livros e artigos de papelaria, incluindo as coloridas folhas de soldados de papel para recortar, que nesse tempo faziam as delícias dos mais novos e ainda hoje se encontram nalguns alfarrabistas e feiras de brinquedos antigos. A “Casa do Militar à Porta” acabaria por fechar, algures nas primeiras décadas do século XX. Alberto Cutileiro, um dos descendentes do seu fundador, abriu depois em Benfica, com o filho Carlos, a “Casa do Cavaleiro à Porta”, vulgo Centro Coleccionadores, para compra, venda e restauro de objectos de colecção, em especial brinquedos.

Coisas e loisas de outras eras:

