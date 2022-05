O Pátio das Antigas: o restaurante do lago do Campo Grande

Foi em 1948, quatro anos após o início da remodelação do lago do Campo Grande e dos terrenos em redor, decidida pelo ministro da Obras Públicas, Duarte Pacheco, que foi ali inaugurado o Restaurante Alvalade, também conhecido pelo restaurante do Lago do Campo Grande, um projecto do arquitecto Keil do Amaral. A decoração do bar e do salão do restaurante ficou a cargo da sua mulher, a artista Maria Keil, e a exploração do estabelecimento foi entregue ao antigo proprietário do Hotel Itália do Monte Estoril, Francisco Silvano, tornando-se num dos restaurantes mais conceituados e distintos da capital, com uma ampla vista para o lago e os barcos. Também promovia chás dançantes e chegaram a realizar-se lá passagens de modelos.

Em 1972, o Restaurante Alvalade foi demolido, tendo sido construído no seu lugar um novo restaurante, agora com dois pisos, planeado pelo arquitecto Nuno San Payo e baptizado, pomposamente, Alvalade Restaurants. Tinha várias salas temáticas e uma loja de artesanato. Encerrou logo após o 25 de Abril, para ser objecto de várias modificações e reabrir em Novembro de 1974 como Centro Comercial Caleidoscópio, incluindo um cinema com este nome, lojas, um restaurante e uma discoteca, muito frequentados pelos alunos das faculdades da Cidade Universitária. Após ter fechado e estado vazio durante vários anos, é agora um Centro Académico.

