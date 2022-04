O Pátio das Antigas: O hotel que acabou em ministério

O edifício do Ministério da do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na Praça de Londres, foi projectado originalmente para ser o Hotel Vera Cruz, o prédio mais alto da Lisboa dos anos 50.

O Hotel Vera Cruz, começado a construir na Praça de Londres em 1958, na esquina oposta ao conhecido prédio projectado por Cassiano Branco, estava para ser o edifício mais alto de Lisboa, com 17 andares. E seria também o hotel mais moderno da capital, apresentando todas as melhores comodidades disponíveis na altura e uma situação privilegiada no final da Avenida de Roma, uma das mais distintas artérias da cidade. No entanto, e por problemas de vária ordem, sobretudo financeiros, a construção do Hotel Vera Cruz foi interrompida quando a estrutura do edifício estava já completada. Os investidores acabaram por desistir do projecto e a obra esteve paralisada durante algum tempo (ver foto). Parecia não haver solução para o “arranha-céus da Praça de Londres”, como era chamado. Houve quem, na imprensa, adiantasse que a estrutura poderia vir a ser demolida.

Em 1960, finalmente, o Estado decidiu comprar o edifício, para o transformar no Ministério das Corporações. O autor do projecto, o arquitecto Sérgio Gomes, acrescentou-lhe mais quatro pisos, num total de 21, e o seu colega Frederico George ficou encarregado da decoração e concebeu todo o mobiliário. Rebaptizado Palácio das Corporações, o prédio foi o mais alto de Lisboa até 1969, quando foi superado pelos 23 andares do Edifício Aviz. Hoje está lá o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Lisboa de outras eras:

