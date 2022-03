O Pátio das Antigas: O restaurante do retrato de Pessoa

A primeira versão do retrato pintado por Almada Negreiros esteve no Restaurante Irmãos Unidos até este fechar, em 1969. Está hoje na Casa Fernando Pessoa.

Trinta contos. Foi quanto Almada Negreiros recebeu, em 1954, do dono do Restaurante Irmãos Unidos, António Guisado, irmão do poeta Alfredo Guisado, um dos homens do grupo do Orpheu, pelo célebre quadro representando Fernando Pessoa. O poeta era cliente regular daquele estabelecimento situado no Rossio desde 1830 e que incluía ainda o Hotel Irmãos Unidos, aberto em meados do século XIX. Junto à pintura foi posta uma placa de mármore com os nomes de todos os membros do Orpheu, que ali se costumavam reunir e onde a revista homónima foi criada, em 1915. Em 1964, Almada pintou uma segunda versão do retrato, esta com a figura de Pessoa invertida, encomendada pela Fundação Gulbenkian, onde se encontra.

O retrato ali esteve até à falência e ao fecho do restaurante, em 1969. Em Janeiro do ano seguinte, realizou-se um concorridíssimo leilão do recheio, que encheu as páginas dos jornais e das revistas por causa do quadro de Almada. Este acabaria por ser comprado por um coleccionador por 1350 contos. António Guisado deu 228 contos ao artista. O Restaurante Irmãos Unidos deu lugar à Camisaria Moderna, também já desaparecida. Ainda em 1970, o banqueiro e coleccionador Jorge de Brito adquiriu o retrato, que ofereceria à Câmara Municipal de Lisboa e está na Casa Fernando Pessoa desde a sua inauguração, em 1993. A placa de homenagem aos homens do Orpheu encontra-se no Museu de Lisboa, e também pode ser vista na Casa Fernando Pessoa.

