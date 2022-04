Pátio das Antigas: Pré-fabricados no Campo Grande

Escola, igreja, espaços verdes, um centro social, um dispensário, fontes públicas. O Bairro da Quinta da Calçada, inaugurado na Quinta das Galhardas, ao Campo Grande, em Fevereiro de 1941, tinha tudo para agradar aos seus moradores. E tinha também a particularidade de ser composto por 500 casas pré-fabricadas, todas iguais e todas feitas em lusalite, e dispondo do mobiliário essencial à vida de uma família.

Este peculiar bairro inscreveu-se numa experiência do governo de então, quando o dinâmico engenheiro Duarte Pacheco era ainda vivo e ministro das Obras Públicas, de realojamento digno e provisório de um grande número de famílias que viviam em condições degradantes em dois bairros da lata que surgiram na década de 30 em Lisboa. A vida no Bairro da Quinta da Calçada, o primeiro do seu género criado durante o Estado Novo, era regida por um regulamento interno especial, tendo em consideração as suas características. Lisboa teve outros dois bairros de pré-fabricados como este durante esta altura, um com quase 500 casas e outro com cerca de 300. O Bairro da Quinta da Calçada acabou por ser muito menos provisório do que estava previsto. Esteve de pé até pouco depois do 25 de Abril, quando, já bastante degradado, foi finalmente demolido, por finais da década de 70, e substituído por um bairro novo e de construção bastante mais sólida, elaborada e duradoura.

