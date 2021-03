O Pátio das Antigas: Barcos novos no lago

Novos Barcos no Lago do Jardim do Campo Grande

Os frequentadores do lago do Jardim do Campo Grande foram presenteados com barcos novos no Verão de 1928. O pior era a miudagem que lá ia nadar.

Foi em 1869,durante o reinado de D. Luís, que se construiu o lago principal do Jardim do Campo Grande, para que as mulheres e os familiares dos apreciadores de corridas de cavalos lá pudessem andar de barco a remos (desde 1816 que se organizavam corridas de cavalos no Campo Grande). A foto desta página foi tirada no dia 18 de Agosto de 1928 e documenta a inauguração dos novos barcos a remos do lago. As embarcações de aluguer originais estavam muito velhas, algumas já metiam água abundantemente e por isso a autarquia mandou comprar barcos novos, que foram estreados em meados desse Verão de 1928. Os jornais deram a boa notícia com destaque.

O lago do Campo Grande não servia só para os apaixonados ou os magalas andarem de barco. A miudagem da zona ganhou o hábito de ir para lá nadar, nos dias mais quentes de Verão, e não era raro haver confusões entre o casalinho que estava a passear de barco a remos e um ou mais desses jovens nadadores, que se punham a chapinhar muito perto dos namorados e os salpicavam, ou mesmo que colidiam com os remos ou com a embarcação, sob pena de causarem um naufrágio. Alguns até se atreviam a pedir boleia. Geralmente, acabava tudo com um vigilante do jardim a afugentar os miúdos à chibatada, e estes a correrem em todas as direcções em grande gritaria, ainda ensopados e com as roupas na mão. Hoje, é tudo muito mais calmo.

Lisboa de outras eras:

