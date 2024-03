O Pátio das Antigas: Das ferragens e da 'ortaliça' aos cristais e à loiça fina

Fundada em 1823 na Rua Garrett, a Antiga Casa José Alexandre transformou-se na maior, mais célebre e mais requintada do seu ramo, representando marcas como a Vista Alegre, Christofle ou Limoges. Foi destruída pelo grande incêndio do Chiado, em 25 de Agosto de 1988.

“As montras eram sempre lindíssimas, e lá dentro era um luxo, tudo reluzia, num verdadeiro esplendor. Era muito chique ter lá lista de casamento”. É assim que uma velha cliente recorda a Antiga Casa José Alexandre, situada na Rua Garrett, a maior, mais célebre e mais requintada do seu ramo, comercializando loiça fina, cristais, talheres, pratas, vidros e bibelots, e representando marcas como a Vista Alegre, a Christofle ou a Limoges, entre outras. Fornecia embaixadas, hotéis e o Estado, e abrir lá uma lista de casamento era um sinal de posses e de distinção. O jornalista, poeta e olisipógrafo Júlio de Castilho, citado no blogue Lisboa de Antigamente, descreveu a Antiga Casa José Alexandre como sendo “o protótipo do que havia de melhor em Londres e Paris”.

DR

Fundada em 1823 pelo quinquilheiro João José Alexandre de Oliveira como Casa José Alexandre, o estabelecimento começou por vender ferragens, artigos de casa e “ortaliça e flores em caixinhas”, como escreveu o referido Júlio de Castilho. Mas foi sempre alargando o seu comércio a outros artigos, que começaram a ser de qualidade superior, desde o vinho do Porto aos talheres e aos vidros, o que atraiu uma clientela cada vez mais selecta e endinheirada: aristocratas, artistas, políticos e uma burguesia urbana com cada vez maior poder de compra.

No início do século XX, a loja mudou o nome para Antiga Casa José Alexandre, e numa das suas publicidades anunciava ter “sempre as maiores novidades e completo sortimento para artigos de ménage”. Em 1957, os herdeiros de José Oliveira, filho de João José Alexandre de Oliveira, continuaram as obras de expansão e renovação das instalações da loja, ocupando nomeadamente o primeiro andar do prédio e tornando-a mais moderna, mais ampla, mais requintada e mais acolhedora, continuando a atrair “a melhor clientela de Lisboa”, como décadas antes se havia escrito no vespertino A Capital.

DR

A Antiga Casa José Alexandre foi uma das várias lojas históricas da Baixa completamente destruídas pelo grande incêndio do Chiado, a 25 de Agosto de 1988. O estabelecimento ainda esteve algum tempo instalado no Edifício Aviz, ao lado do Hotel Sheraton, na Avenida Fontes Pereira de Melo, mas acabaria por encerrar.

Coisas e loisas de outras eras

