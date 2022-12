O Pátio das Antigas: Era chique ir ao Old England

O Old England abriu em 1905, na Baixa, e foi durante décadas uma das maiores e mais distintas lojas de confecções para homem, senhora e criança de Lisboa. Fechou nos anos 90, pouco tempo após o incêndio do Chiado.

“Toda a elegância se curva diante do rei da elegância”. Era assim, com toda a a convicção e sem a menor modéstia, que o Old England, de seu nome completo Old England Grandes Armazéns Internacionais, inaugurado em 1905 na esquina da Rua Augusta com a Rua de São Nicolau, na Baixa, anunciava na imprensa da capital. O Old England foi uma das maiores e mais prestigiadas lojas de confecções para homem, senhora e criança de Lisboa, a cuja abertura da estação acorriam centenas de pessoas. Gabava-se de oferecer, nos seus artigos, a mesma qualidade dos ingleses, graças à presença de um mestre alfaiate formado em Londres no seu quadro de empregados (o respectivo diploma estava exposto numa das vitrinas do estabelecimento). E anunciava: “Experimentem n’esta casa os fatos sem prova e poderão vêr como aqui se trabalha por forma a egualar o melhor que no género se faz em Paris e Londres”. Era chique lá ir.

Desde os então tradicionais fatinhos de marujo para as crianças até aos trajes de cerimónia para homens, passando pelos vestidos de senhora, tudo o Old England propunha aos clientes nos cinco andares do prédio em que estava instalado, e que dispunha de “ascensor eléctrico”. Entre outras, havia secções de camisaria, chapelaria, luvaria, gravataria, sapataria ou artigos de viagem. A casa não sobreviveu à decadência da Baixa após o incêndio do Chiado, tendo fechado na década de 90.

Coisas e loisas de outras eras:

