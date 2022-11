O Pátio das Antigas: o restaurante chique à beira-mar

Dos anos 40 até à década de 60, era chique ir comer, tomar chá, frequentar a esplanada ou dançar ao Palm Beach Club, com vista para a Praia da Conceição, em Cascais. Projectado pelo arquitecto Jorge Segurado, o edifício de dois andares começou por ser uma esplanada e um clube nocturno, o Reserve de Cascais. Mas o negócio não correu bem aos seus proprietários e em 1941, sob novo dono, foram feitas obras e o edifício reabriu no início do Verão desse mesmo ano, com um nome diferente e mais cosmopolita, Palm Beach Club, sendo dada uma festa de gala para o apresentar. Surgia agora tendo como modelo os grandes estabelecimentos americanos do género que então se viam nos filmes de Hollywood. Numa das publicidades, podia ler-se: “O único local da linha de Cascais completamente abrigado do vento. Frequência distinta. Serviço magnífico.”

Quase dez anos mais tarde, o Palm Beach Club passou para as mãos dos donos do restaurante e clube nocturno lisboeta Tágide, que o renomearam Palm Beach, tendo voltado a fechar para obras em 1962. Reabriu com a mesma preocupação de ser um espaço de luxo para uma clientela selecta. Manteve os serviços de bar, restaurante, esplanada, chás e boîte, e continuou a apostar em artistas, músicos e conjuntos portugueses e estrangeiros para a animação. Após o 25 de Abril, o Palm Beach passou por tempos difíceis e acabou por fechar. Foi depois uma discoteca para jovens, esteve devoluto e hoje é uma pizzaria.

