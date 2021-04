O Pátio das Antigas: iluminação para o Sinaleiro

DR

Praça dos Restauradores Inauguração do pedestal iluminado, para o sinaleiro dos Restauradores [Antigo Largo do Passeio Público e parte das Ruas Oriental e Ocidental do Passeio Público] Este topónimo dado pela edilidade lisboeta presidida por José Gregório da Rosa Araújo à « nova praça que fica limitada do lado do nascente e do lado do poente pelos predios do antigo largo do Passeio Publico e de parte das antigas ruas Oriental e Occidental do Passeio Publico, do lado do norte pela recta que une os cunhaes formados na juncção da rua dos Condes e da calçada da Gloria com as duas ruas acima referidas, e do lado do sul pela cortina da rua do Jardim do Regedor e pelos prédios do antigo largo do Passeio Publico», conforme refere o Edital de 22/07/1884. Data(s): 1927 Fotógrafo: não identificado in A.N.T.T., Arquivo do Jornal O Século