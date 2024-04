A Fábrica de Cerveja Jansen, situada na Rua do Alecrim, teve uma cervejaria com esplanada onde terão sido rodadas cenas de ‘A Canção de Lisboa’, e se reuniram os homens da ‘Orpheu’ para planearem a revista. Encerrou em 1936.

Onde foram rodadas as cenas do Retiro do Alexandrino de A Canção de Lisboa, de Cottinelli Telmo, em que o cábula Vasco, depois de, embriagado, dizer cobras e lagartos do fado, se transforma no Vasquinho da Anatomia, grande e aclamado cultivador da canção nacional? Há quem diga que foi na desaparecida esplanada da Cervejaria Portugália. E há quem jure que foi na da também extinta Cervejaria Jansen, que, tal como a fábrica de cerveja do mesmo nome, estava situada em plena Lisboa, na Rua do Alecrim.

Quem lhe deu o nome foi um homem de negócios dinamarquês, John Henry Jansen, que a adquiriu ao seu construtor e primeiro proprietário, em finais do século XIX. E que, tal como tinha feito a Fábrica de Cerveja Trindade, e mais tarde faria a Portugália, abriu uma cervejaria com esplanada mesmo ao lado das suas instalações. Mais tarde, em 1927, juntou-lhe o Salão Jansen, onde se dançava, havia concertos e cantava o fado, e havia um restaurante. A entrada era livre e só se pagava o consumo. E, tal como a Trindade e a Portugália, a Jansen também tinha o seu bife especial, naturalmente baptizado Bife à Jansen.

Eça, Ramalho Ortigão e outros nomes do grupo dos Vencidos da Vida poderão ter frequentado a Cervejaria Jansen. Quem lá ia de certeza eram os homens da revista Orpheu, que se juntaram nas muito concorridas instalações da Rua do Alecrim em 1914 para planear a sua publicação, entre duas cervejas. A Jansen fechou a fábrica em 1936 e as suas restantes instalações foram ocupadas pelo Retiro da Severa.

Coisas e loisas de outras eras

