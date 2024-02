O Pátio das Antigas: Modelos, “soirées” e chás dançantes no Arcádia

Modelos, chás dançantes e copos no Arcádia

O Palácio Povolide, na Rua das Portas de Santo Antão, onde se encontra o Ateneu Comercial de Lisboa, teve lá instalado, entre as décadas de 30 e 50, um dos bares mais famosos, versáteis e luxuosos de Lisboa: o Arcádia. Inaugurado faz agora 92 anos, em Fevereiro de 1932, quando a rua se chamava ainda de Eugénio dos Santos, o Arcádia abriu não como uma festa mundana mas sim com um chá dançante, cujas receitas reverteram para o combate à tuberculose, através da Assistência Nacional aos Tuberculosos.

Até fechar as portas, 20 anos mais tarde, em Dezembro de 1952, o Arcádia serviu com excelência a sua vocação original de bar, restaurante e dancing. Mas distinguiu-se também por organizar os chás dançantes de fim de tarde mais falados e concorridos da capital, e por receber iniciativas então ainda bastante raras, como passagens de modelos (ver a foto desta página) ou o lançamento de revistas. O estabelecimento promovia também as suas muito faladas soirées semanais elegantes, em que se tinha de trajar a rigor e havia surpresas, como sorteios e prémios para o melhor casal na pista de dança.

Numa altura em que era normal as casas de espectáculos, de diversões nocturnas e mesmo os restaurantes terem orquestra própria, o Arcádia chegou a ter duas, uma para os chás dançantes e as referidas soirées, e outra para o período nocturno. Em 1943, a casa foi totalmente remodelada, reabrindo ainda mais luxuosa. Dois anos depois de o Arcádia ter encerrado, pouco antes do Natal de 1954, o seu espaço foi ocupado pela Cervejaria Solmar.

