O Pátio das Antigas: O grande Cortejo Histórico de 1947

Mais de três mil figurantes vestidos a rigor segundo a época histórica que representavam, dois quilómetros de extensão, duas horas de duração, dezenas e dezenas de carros, andores e charolas, e muitas centenas de cavalos, e mais de meio milhão de espectadores, tudo para abranger oito séculos de história de Portugal e comemorar o oitavo centenário da tomada de Lisboa aos mouros, em 1147. Foram estes os colossais números do grande Cortejo Histórico de Lisboa, realizado a 6 de Julho de 1947 e incluído naquelas celebrações. A complexíssima organização ficou a cargo do realizador, jornalista e autor Leitão de Barros, que um ano antes havia realizado Camões, com António Vilar no papel do título, e que foi buscar inspiração às enormes e sumptuosas festas dadas por D. Manuel I durante o seu reinado. Como escreveu então no Diário de Lisboa o jornalista Artur Portela, “Lisboa nunca viu coisa assim!”

O Presidente da República, marechal Óscar Fragoso Carmona, o presidente do Conselho, Oliveira Salazar, o cardeal patriarca de Lisboa, D. Gonçalves Cerejeira, e Luís Pastor de Macedo, presidente substituto da Câmara Municipal de Lisboa, presidiram ao cortejo, que começava no Terreiro do Paço, atravessava a Baixa rumo ao Marquês de Pombal, subia a Rua Braancamp em direcção ao Rato, virava para a Rua da Escola Politécnica, descia para o Chiado e ia terminar na Praça do Município. A fechar o cortejo, passou o Carro da Cidade, dedicado a Lisboa. Era puxado por 18 cavalos brancos alados com uma escolta de soldados romanos, e transportava quatro raparigas que representavam outras tantas figuras simbólicas de quatro eras da urbe. António Lopes Ribeiro registou para a posteridade, numa curta-metragem documental (a primeira a cores rodada em Portugal), o Cortejo Histórico de Lisboa. Este seria repetido alguns dias depois, a 20 de Julho, agora com a presença de Eva Perón, a carismática mulher do Presidente da Argentina, Juan Perón, que estava de visita a Portugal.

