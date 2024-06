O Pátio das Antigas: O monumento ao Marquês de Pombal em construção

A fotografia que ilustra esta página, tirada de um avião, mostra o pedestal e a base da estátua ao Marquês de Pombal, na Rotunda, e data do início da década de 30 do século passado. Tinham passado cerca de 15 anos desde que o concurso para a sua edificação tinha sido lançado, em 1915, e ganho pelos arquitectos Afonso Bermudes e António do Couto, e pelo escultor Francisco dos Santos. Este morreria quatro anos antes da inauguração, pelo que o seu trabalho na estátua de Sebastião José Carvalho e Melo seria continuado pelos seus colegas José Simões de Almeida (sobrinho), Leopoldo de Almeida e Eduardo Ribeiro Leitão.

As fundações do monumento foram iniciadas em 1917 e, em Agosto desse mesmo ano, foi solenemente assente a primeira pedra. Os blocos de pedra trabalhados que formam o pedestal em que que assenta a estátua do Marquês de Pombal com o leão (representando a força, a determinação e a realeza) e tem 40 metros de altura, demoravam cinco dias a vir da fábrica Pardal Monteiro Mármores, situada em Pêro Pinheiro, e eram trazidos para Lisboa em grandes carroças puxadas por juntas de bois. A obra foi bastante demorada, mas finalmente a estátua foi posta no topo do pedestal, no dia 2 de Dezembro de 1933. A inauguração teve lugar em meados do ano seguinte, a 13 de Maio de 1934, para coincidir com o dia do nascimento do homenageado, 235 anos depois.

