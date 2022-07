O Pátio das Antigas: O outro hotel de luxo dos Restauradores

Inaugurado em 1906, em frente do Hotel Avenida Palace, o Grande Hotel de Inglaterra primava pela distinção e pelo luxo. Foi abaixo em 1952, e com ele o Café Suisso, que ficava no mesmo edifício.

O Hotel Avenida Palace ainda lá está, entre os Restauradores e a Rua 1.º de Dezembro, e junto à Estação do Rossio, mas o seu rival, o Grande Hotel de Inglaterra, que ficava mesmo em frente, já desapareceu há bastantes anos. O seu proprietário era Abel Barros, que tinha outro hotel na zona, e foi inaugurado em 1906, num prédio já existente em que foram feitas grandes obras, ficando no mesmo edifício o Café Suisso. Foi um investimento considerável, tendo aquele apontado a uma clientela endinheirada, distinta e apreciadora do luxo.

O Grande Hotel de Inglaterra tinha 100 quartos, todos com casa de banho e aquecimento, luz eléctrica, cozinha francesa, sala de leitura e elevador. Abel Barros não se poupou a despesas, tendo mandado vir mobiliário, tapeçaria e revestimentos de Paris e Londres. Os empregados eram não só portugueses como também franceses, ingleses e alemães, todos com experiência em estabelecimentos do mesmo nível. Uma notícia publicada na imprensa na altura dizia que o Grande Hotel de Inglaterra podia “rivalizar com os melhores que há no estrangeiro”. Acabou por encerrar em finais da década de 40, tendo a sua demolição sido decidida em 1948 mas só começada em 1952. Com ele, desapareceu também o Café Suisso. O plano para a respectiva zona só seria aprovado em 1958, com projecto do arquitecto Cristino da Silva. Nesse prédio está agora outro hotel de luxo.

