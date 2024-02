O Pátio das Antigas: O Salão de Outono da revista ‘Voga’

A Voga foi uma revista feminina portuguesa moldada à imagem da célebre Vogue americana, lançada em Outubro de 1927 pela Aillaud & Bertrand. Subintitulada Semanário Ilustrado da Mulher Portuguesa, a Voga organizou, na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, em Novembro de 1928, o I Salão de Outono da Elegância Feminina & Artes Decorativas, prometendo “20 dias de festas permanentes”, com muito “luxo e elegância e em que os artigos da especialidade são expostos pelas casas mais categorizadas de Portugal, Espanha e França”.

Esta iniciativa tomou, na verdade, a forma de um grande salão industrial e comercial que não se dirigia apenas a um público essencialmente feminino, já que entre as dezenas de expositores, e para além das marcas ligadas aos sectores da moda, da beleza e da cosmética, da culinária, dos electrodomésticos, da decoração ou dos artigos para o lar, havia muitos outros de âmbito geral. Foi o caso da estatal Companhia dos Telefones (que aproveitou para apresentar os mais recentes modelos de aparelhos), de fabricantes de automóveis como a Lancia, a Mercedes-Benz, a Citroën ou a Willis Knight, das Companhias Reunidas do Gás e da Electricidade (que instalaram uma moderna “cozinha eléctrica ideal”, em que um especialista estrangeiro em culinária fazia demonstrações para o público), ou da Companhia Industrial Portuguesa, especializada em vidros artísticos.

Para além de actuações de vários artistas e da presença de uma orquestra-jazz a tocar em permanência no Salão de Chá Elegante que foi instalado no recinto, o I Salão de Outono da Elegância Feminina & Artes Decorativas contou também com demonstrações de aliciantes novidades vindas expressamente de Madrid e de Paris, como “um vibrador-massagista verdadeiramente maravilhoso”, ou “um novo e colossal invento de tintura indelével dos cabelos”, ambos até então “mantidos secretos”. Em paralelo, houve ainda iniciativas beneméritas de recolha de fundos para várias instituições de apoio social e caridade. No final, a imprensa foi unânime em assinalar o “retumbante sucesso” deste inédito salão promovido pela Voga.

