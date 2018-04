O Pequeno Buda: um festival de yoga e meditação para crianças

No dia 2 de Junho, entre as 10.00 e as 19.00, leve os miúdos até ao Anfiteatro Keil do Amaral, em Monsanto. É lá que vai acontecer o primeiro festival de yoga e meditação dedicado às crianças – e a entrada é livre.

Organizado por Tomás de Mello Breyner, responsável pelo projecto de meditação nas escolas, e Gonçalo Sardinha, director geral da Iswari, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, o Pequeno Buda vem ajudar às celebrações do Dia da Criança. Yoga, arte, dança, mindfulness, storytelling, nutrição, pinturas faciais, práticas de desperdício zero e música ao vivo são algumas das actividades em que os miúdos vão poder participar.

Há também uma zona dedicada à educação alimentar com um programa para toda a família. Enquanto os mais pequenos põem a mão na massa em vários workshops de cozinha, os mais crescidos também têm actividades à sua medida, e podem assistir a sessões de showcooking. Desde pequenos-almoços a snacks saudáveis, passando por chocolates e gelados, todos vão poder aprender receitas e truques saudáveis. E como se tudo isto não bastasse, há ainda palestras, uma zona de street food e um mercado de artesanato onde pode comprar produtos com o selo sustentável.

Parque do Monsanto Anfiteatro Keil do Amaral. Alameda Keil do Amaral

+ 101 coisas para fazer em Lisboa com crianças

+ O melhor de Monsanto para os miúdos