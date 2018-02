O Pigmeu faz três anos e os jantares de aniversário vão ser só porcaria

Este evento não anda aqui para enganar ninguém e o título é também um aviso: "Vai Dar Porcaria". Não se estranha porque o Pigmeu, em Campo de Ourique, só vê porco à frente há três anos e entre Fevereiro e Março vai festejar este vício com quatro jantares especiais em que se convidam chefs, enólogos, barmans e cervejeiros para andarem à volta do porco. Miguel Peres, um dos donos, avisa: “vai ser crocante”.

Entre 18 de Fevereiro e 11 de Março, todos os domingos prepara-se um menu de degustação para cerca de 30 pessoas, sempre com temas e amigos diferentes, explica Miguel. O primeiro vai em direcção ao Oriente. O “Porquinho da Ásia” vai pôr Anna Lins, chef do Miss Jappa, e Pedro Abril, da Taberna Sal Grosso, a cozinhar todas as partes do suíno com aromas orientais. Tudo o que se puser nos pratos vai ser casado com os cocktails de Constança Cordeiro e a cerveja da LxBeer.

No fim-de-semana seguinte, a 25 de Fevereiro, o jantar tem um nome estrangeiro para falar de inspirações portuguesas. O “Fucking Porktuguese” põe Miguel Gomes, da cozinha do Belcanto, Gil Fernandes, sous chef da Fortaleza do Guincho, e Manuel Lino, anteriormente no Tabik, a trabalharem juntos. Os vinhos vão ser da Herdade dos Grous e as espirituosas de Alain Branco, da taqueria Pistola y Corazón.

Os cocktails e bebidas brancas deste jantar português hão-de introduzir bem o seguinte, no dia 4 de Março. Vai ser quase uma reunião de amigos na cozinha, com a equipa do Pigmeu e do Pistola a trabalharem juntos (com mais uns quantos amigos, confessa Miguel). O nome da noite é “Pistola e Porcón”, com muito ritmo mexicano.

Para fechar as celebrações, chega um peso pesado do sabor, o queijo. A 11 de Março, para o “Pork n’ cheese”, entram em cena André Magalhães, da Taberna da Rua das Flores e da Taberna Fina, Leopoldo Calhau, do Café Garrett, e Pedro Cardoso, da Queijaria. Junta-se a harmonização com vinhos brancos, em vez dos mais expectáveis tintos. Enfim, a mais bela porcaria.

+ Coisas para fazer em Fevereiro em Lisboa