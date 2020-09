O primeiro Festival Ecovídeo de Lisboa começa sexta-feira na Estufa Fria

À boleia da Lisboa Capital Verde Europeia 2020, os próximos fins-de-semana de Setembro vão ser ainda mais verdes na Estufa Fria. Tudo graças ao Arquivo Municipal de Lisboa, que organiza o Natura – Festival Ecovídeo de Lisboa, a partir de sexta-feira, 18.

Com o objectivo de promover a reflexão, discussão e disseminação de temas ambientais e animais relacionados com a cidade, um júri composto por especialistas nestas áreas seleccionou um conjunto de curtas-metragens após uma primeira chamada para vídeos que decorreu entre Janeiro e Maio deste ano.

As imagens em movimento serão projectadas nas restantes sextas-feiras e sábados do mês de Setembro, sempre a partir das 21.00, e a entrada é livre. No entanto, como os lugares são limitados, é melhor fazer a sua reserva através do email arquivomunicipal@cm-lisboa.pt.

A programação pode ser consultada online e as sessões de sábado, dias 19 e 26, serão também transmitidas em streaming nas redes sociais do Arquivo Municipal e da Câmara Municipal de Lisboa.

