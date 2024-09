O Príncipe Real é mesmo o bairro mais cool de Lisboa? Palavra a quem lá anda

Fechado o ranking dos 38 bairros mais cool do mundo pela Time Out, saímos à rua para descobrir a opinião dos lisboetas. O Príncipe Real conquistou o oitavo lugar da lista global, que vai de Marselha a Bali, de Casablanca a Nova Iorque – mas será que quem lá anda concorda?

A maioria das pessoas parece que sim, mas há quem acredite que existem bairros mais merecedores do título em Lisboa. Entre os elogios ao Príncipe Real estão o ambiente acolhedor, as zonas verdes, a proximidade e a oferta cultural, mas que também há pontos negativos, lá isso há: a falta de oferta de actividades e o crescimento desenfreado do turismo, que tem vindo a pôr em causa a identidade local, são alguns exemplos.

Sim, não ou nim?

Entre os que concordam com o reconhecimento internacional do Príncipe Real, destaca-se a opinião de uma jovem frequentadora do bairro, que fala do jardim como um lugar “atractivo para quando eu quero ler, almoçar, estudar…”. Se tivesse de descrever o ambiente numa única palavra, seria “acolhedor”, continua. A atmosfera “intergeracional”, realçada por outra entrevistada, onde se vêem “muitas crianças e jovens" a “fazer coisas simpáticas” e a conviver com pessoas mais velhas, torna o bairro um lugar cheio de vida.

Há quem elogie “a proximidade de muita oferta” com lojas e restaurantes para todos os gostos a pouca distância uns dos outros. Ainda assim, a maioria refere o jardim “maravilhoso” como o lugar favorito. Os mais apaixonados até defendem que “podia estar um bocado acima” do oitavo lugar no ranking mundial, dado o seu potencial.

Mas nem todos são tão positivos. Algumas das pessoas que se cruzaram com a Time Out sentem que o Príncipe Real já foi mais interessante e que a sua essência se perdeu ao longo dos anos, à conta da gentrificação e do turismo desenfreado. Há até quem diga que “do mundo não é seguramente” o bairro do momento. Um residente lembra que o bairro “era muito mais cool há uns anos”, apontando a falta de mobilização artística. O mesmo sugere bairros como os Anjos, Marvila ou Alvalade. Este último “é muito mais cool”, conjugando tradição e modernidade. Outros atiram a Graça ou Cascais: o primeiro pela “vida cultural” e bons restaurantes, o segundo pela “calmaria e prazer.”

Um morador fez questão de sublinhar que o Príncipe Real é interessante para visitar, mas “para viver não tanto”.

Mesmo com algumas críticas, muitos concordam que o bairro ainda tem muito a oferecer. Destaque para a proximidade com o centro de Lisboa e as feiras que acontecem regularmente. “A vida, a arquitetura e o jardim” são o que tornam o Príncipe Real especial, remata uma entrevistada de passeio pela zona.

