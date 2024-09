14 paragens obrigatórias no Príncipe Real

A Mateo, marca de joalharia fundada por Matthew Harris em Nova Iorque, poderia ter-se instalado com toda a sofisticação importada do outro lado do Atlântico. Em vez disso, evoca o território que agora pisa através de elementos perfeitamente diluídos na decoração. O espaço é estreito, dividido por duas salas, descidas as escadas, e uma terceira, quando subimos até ao andar de cima. As diferentes colecções estão espalhadas, divididas entre vitrines. A primeira de todas, inspirada por uma caixa de ferramentas, continua a estar entre as mais procuradas. Mas outras vieram – as pequenas letras em diamantes encapsuladas em quartzos límpidos, as linhas ondeantes da colecção Curve, as pérolas no seu estado mais bruto ou a explosão de cor, com o uso de topázios azuis, ametistas, citrinos e malaquites, onde Matthew recupera a tonalidade que o transporta para o seu país-natal: o turquesa.