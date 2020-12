O programa de apoio à aquisição de bicicletas em Lisboa vai ser prolongado

Em Julho, a CML criou um fundo de mobilidade de três milhões de euros para a aquisição de bicicletas em estabelecimentos comerciais aderentes do concelho, tendo como destinatários todos os residentes, estudantes e trabalhadores da cidade.

A data limite das candidaturas estava marcada para o passado dia 30 de Novembro, mas esta segunda-feira, 7 de Dezembro, o município decidiu prolongar o prazo das candidaturas até 31 de Dezembro. “Com esta proposta, serão válidas as compras até esta data, inclusive, o que permite manter o incentivo às famílias que pretenderem adquirir bicicletas e às lojas de Lisboa, no período de Natal”, diz a CML em comunicado. E promete que o fundo de mobilidade irá regressar renovado no início do próximo ano “com novo alcance e abrangência”, em data a anunciar brevemente. Entre 3 de Agosto e 2 de Dezembro foram submetidas 3643 candidaturas, algumas ainda em fase de análise.

Os apoios deste programa estão divididos em três categorias: até 100€ para bicicletas convencionais (exclusivo para estudantes), até 350€ para bicicletas eléctricas e até 500€ para bicicletas de carga. Conheça aqui todos os procedimentos e também a lista de lojas aderentes e aproveite, quem sabe, para estacionar uma bicicleta junto ao pinheirinho este Natal.

