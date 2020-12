“O que é ser português”? A resposta pode valer mil euros

Já alguma vez questionou o que é ser português? Tendo como ponto de partida a história, cultura e a identidade portuguesa, a Sociedade Histórica da Independência de Portugal desafia-o a reflectir sobre o assunto e participar no concurso literário "O que é ser português". Basta deixar a inspiração fluir e deitar mãos à obra.

O concurso é válido para portugueses e luso-descendentes, residentes em Portugal ou no estrangeiro, com mais de 18 anos. Nesta primeira edição, os candidatos devem apresentar o seu trabalho em forma de ensaio, com um máximo de 3000 palavras. Em alternativa, podem optar pelo formato audiovisual e fazer uma pequena gravação com dois a cinco minutos de duração. Ganham os mais criativos.

As obras devem ser enviadas para ship.actividadesculturais@ship.pt ou por carta, com aviso de recepção, para a sede da Sociedade Histórica até 30 de Março de 2021. Além de um prémio de mil euros, os vencedores podem ver as suas obras publicadas e divulgadas. A 24 de Maio de 2021, serão anunciados e entregues os respectivos prémios.

Consulte o regulamento aqui.

