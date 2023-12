O Reino Unido está à procura de embaixadoras “por um dia” em Lisboa

É estudante universitária e tem entre 18 e 25 anos? A embaixada britânica anda à sua procura. Isto, claro, se estiver interessada em descobrir como é ser embaixadora. Nesse caso, basta entrar na primeira edição da iniciativa Ambassador for a Day, um projecto que tem sido levado a cabo com enorme sucesso em várias partes do mundo.

“As mulheres e as raparigas representam metade da população mundial e, por conseguinte, também metade do seu potencial. Actualmente, há muito poucas mulheres na diplomacia internacional, incluindo mulheres de origens sub-representadas, quer sejam étnicas, religiosas, económicas, culturais ou de identidade pessoal, entre outras”, lê-se em nota sobre a iniciativa. “É por isso que estamos a encorajar as mulheres a fazerem ouvir a sua voz sobre temas que nos afectam a todos.”

As candidatas devem escrever um texto em inglês com até 500 palavras, que responda à questão “What issues would you highlight on the world stage and why?” (Que questões destacaria na cena mundial – e porquê?). Além da pertinência do conteúdo, que deverá respeitar o mote “Inspire Inclusion” (inspirar a inclusão), também será valorizada a criatividade e a originalidade. O trabalho deve ser enviado por e-mail (afadlisbon@fcdo.gov.uk), juntamente com o formulário de inscrição que se encontra no website da Embaixada.

O júri do concurso será composto por um painel diversificado que representa diferentes origens, a fim de garantir um processo de avaliação justo e inclusivo. Quem vencer, terá oportunidade de passar o próximo Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, com a Embaixadora do Reino Unido em Portugal. Mas não só. Também irá conhecer outras figuras de liderança do panorama nacional, bem como membros da equipa da missão diplomática.

