O RoastBerry Coffee Lab é o novo altar para os amantes do café

Nasceu à boleia de um projecto que tinha nos pastéis de cereja o produto central mas foi no amor ao café que encontrou casa. No RoastBerry, em Alcântara, chá e café de especialidade juntam-se a pratos simples, saudáveis e doces caseiros. Esta loja, restaurante e torrefacção quer democratizar o café de especialidade e ensinar-nos a bebê-lo.

Açaí bowl (5,80€), iogurte bowl (4,80€), pão torrado com abacate (3,80€) ou com ovos mexidos (3,90€) são alguns dos primeiros pratos a fazer a lista deste RoastBerry, casa de torrefacção em Alcântara. "O projecto nasceu há um ano com o Hennadiy e o Evegeny [os dois sócios do negócio] a quererem criar um espaço diferente onde pudéssemos aproximar o público português ao café de especialidade", explica Ricardo Meyrelles, responsável pela comunicação. E por isso têm café de origem entre 1€ e 1,60€ e café de filtro a 1,80€.

Fotografia: Manuel Manso

O plano passava pela criação de um espaço em que pudessem torrar o próprio café, à altura um complemento para o negócio de pastéis. Mas a burocracia empurrou-os noutra direcção, fazendo dos grãos a estrela da companhia. "Tornou-se entretanto um meio de negócio, mais focado em business to business, mas queremos que as pessoas possam prová-lo", defende Hennadiy. O trabalho é todo feito com equipamento topo de gama: há maquinaria da Giesen, máquina de café da Sanremo, grinders da Mazzer. A torra, feita diariamente, dispensa misturas e chega de dez regiões: Brasil, Guatemala, Ruanda, Jamaica ou Panamá são algumas das geografias, mas tudo é mutável, explica Ricardo. "Estamos constantemente a mudar as torras. Em Janeiro, por exemplo, vamos ter o Blue Mountain, um café jamaicano. Queríamos oferecer algo diferente todos os dias."

Na cozinha, a aposta no factor caseiro é forte, com ingredientes frescos a chegarem todos os dias às receitas e muitos bowls. Bowl com frango e quinoa (9€), salmão e courgette (9,50€) ou camarão e arroz (10€) são outras das opções. Mas o destaque da casa são os pastéis RoastBerry (1,10€ unidade), de cereja, o happy red (3,50€ a fatia), uma versão do red velvet ou o bolo de crepes de chocolate (3,80€ a fatia), uma criação que compacta 14 crepes num bolo suave e consistente.

Fotografia: Manuel Manso

A vertente loja do RoastBerry oferece uma variada gama de torras de café, em grão ou moído. Nesta última, é possível encontrar lotes como o Brazil Cerrado (6€/250g), Colombia espresso (8€/250g), Ethiopia Bensa espresso (9€/250g) ou Indonesia Blawan Estate espresso (10€/250g). "Gradualmente criámos vários perfis para nos adaptarmos. Começamos com Ruanda e continuamos para Brasil ou Indonésia. O café brasileiro aqui é muito comum mas o nosso tem notas de chocolate, tem corpo e tem um pouco de acidez", diz Andrei Shelomenstev, o head barista do negócio.

"Queremos dar uma alternativa às pessoas. Não que seja melhor ou pior, mas transformar o café em mais do que um vício", continua. "Uma coisa que podemos provar, degustar, que nos faz sentir alguma coisa".

Por agora, as jóias da coroa são Colômbia e Etiópia, mas Janeiro vai ser o mês de introdução do café Geisha. "Vai ser o primeiro sítio em Lisboa que serve este café diariamente. É um dos cafés premium dentro da linha arábica que cresce originalmente no Panamá mas que se espalhou para a Bolívia ou Colômbia. Isto vai trazer uma experiência completamente diferente. É um café difícil de encontrar como café de balcão".

Fotografia: Manuel Manso

Apesar de o foco ser o café, nos chás há colheitas como o China Lung Ching green tea (14,80€), o Himalaya Steinthal SFTGFOP1 Bio green tea (8,20€), o Rooibos colada (6,30€) ou o Nepal Maloom SFTGFOP1 black tea (6,30€).

Rua Professor Machado Macedo, bloco D, loja B (Alcântara). 93 807 7077. Seg-Sex 09.00-19.00.

+ 21 sítios para beber café de especialidade em Lisboa

+ Os melhores cafés em Lisboa