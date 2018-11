O Rossio na Betesga #1: art noveau escondida numa casa de kebab

Entrar num kebab da Baixa e dar de caras com um interior todo em azulejos de Jorge Colaço, autor dos famosos painéis da Estação de São Bento, no Porto? Sim, é verdade.

Inês Félix

Não que seja difícil encontrar trabalhos de Colaço em Lisboa: Pavilhão Carlos Lopes, Academia Militar e Casa do Alentejo são alguns dos locais onde os podemos ver, mas não assim, um palmo à frente do nariz. Aqui pode admirar-se de perto os efeitos aguarelados que o distinguiram como ceramista.

Inês Félix

Os painéis foram criados para um depósito de pão Arte Nova e retratam o percurso do trigo desde os campos de cultivo ao comboio que os transporta para os silos da Sociedade Industrial Aliança, companhia de moagem cujo logotipo aparece num dos painéis, o que permite datá-los como posteriores a 1919, data da criação da Aliança.

Inês Félix

A padaria deu lugar ao snack-bar A Merendinha, afamado nos anos 80 e 90 pelos seus rissóis e sandes de leitão, e depois ao sushi bar Arena do Apetite, cuja montra exibia um exótico mix de cabeças de leitão, lado a lado com tabuleiros de sushi. As montras tornaram-se mais sensaboronas no actual Kebab Mahal, mas os azulejos sobrevivem. Não estão classificados, nem em vias disso, por isso corra, antes que seja tarde (e já agora prove um kebab).

Kebab Mahal – Rua Condes de Monsanto, 6 (Praça da Figueira)

+ Os segredos da calçada lisboeta