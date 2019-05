O Rossio na Betesga#26: a Torre do Relógio do Paço da Rainha

O Paço da Rainha é um daqueles locais de Lisboa com uma atmosfera muito própria. Serão os passeios espaçosos e as grandes árvores que transmitem aquela tranquilidade? Parece que estamos num largo de aldeia, e, por sinal, nem falta a torre do relógio. Ainda nesta espécie de transe bucólico, aproximamo-nos para ler a placa sobre a porta: Escola de Guerra – Posto Astronómico Geodésico.

@ HGS

Qual torre do relógio, qual largo da aldeia! Realmente aquela cúpula era um bocado suspeita.

O Posto Astronómico Geodésico pertence actualmente à Academia Militar, que tem sede no edifício em frente, o palácio da Bemposta, mandado construir em 1694 por D. Catarina de Bragança para ser sua habitação. É em 1849 que passa para mãos militares, sendo entregue ao Ministério da Guerra. Dois anos depois instala-se aqui a Escola do Exército, que tinha funcionado na Escola da Politécnica. Com esta mudança, a instituição ficou privada de observatório astronómico, pelo que foi mandado construir este Posto, para a formação científica em astronomia e geodesia dos futuros militares que ali faziam os seus estudos.

+ O Rossio na Betesga #25: macacarias

+ O Rossio na Betesga #24: as placas da Avenida de Madrid