O Rossio na Betesga #9: Lisboa tem uma Rua Esquerda (às vezes à direita)

Ruas Direitas há muitas, mas Rua Esquerda, em Lisboa, só há esta. Quando a Estrada do Lumiar chega ao Paço do Lumiar, bifurca-se em Rua Esquerda e Rua Direita. Mais à frente, a Esquerda e a Direita voltam a juntar-se e voltam a ser Estrada do Lumiar.



Se as Ruas Direitas já têm o seu quê (“tem curvas, por que é que se chama direita?”, “é a subir”, “é a descer, por que é que é direita?”), quando aparece uma Rua Esquerda, o caso complica-se. É direita ou esquerda em relação a quê? Neste caso, o principal suspeito parece ser a Capela de São Sebastião, que é um ponto de referência no Paço do Lumiar. Estamos de frente para a capela e à direita temos a Rua Direita, e à esquerda, a Rua Esquerda. Perfeito.

Mas… há um pequeno senão. Estas ruas não começam aqui, no Largo de São Sebastião. Pelo contrário, acabam aqui. Onde elas começam, onde há as portas nº 1 de ambas as ruas, é na ponta oposta, a que vem do Lumiar. E aí temos à direita a Rua Esquerda e à esquerda, a Rua Direita.

