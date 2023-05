O Sol da Caparica confirma Mariza, Pedro Mafama, Plutónio e Ena Pá 2000

A oitava edição d’O Sol da Caparica volta a levar à Costa grandes nomes da música portuguesa, que prometem animar o público entre os dias 17 e 20 de Agosto. No palco Dom Tápparo, dia 19, podemos esperar o fado de Mariza. No último dia de festival, Plutónio junta-se a Lon3r Johny num concerto inédito, no qual apresentam temas como “Ao Teu Lado”, “Não Os Vejo”, “Diamante” e “Uh La La La” do EP, lançado este ano, “ANTI$$OCIAL”.

No dia 20, também pode contar com um concerto dos Ena Pá 2000. Banda dos anos 80, caracterizada pelas letras irreverentes das suas músicas, actua no palco Kavi Music. De seguida, é a vez de Pedro Mafama, uma das vozes do circuito de música alternativa portuguesa há vários anos. Rita Rocha, autora do tema “Outros planos”, também actua no mesmo palco, neste dia.

O cantor brasileiro Vitor Kley promete animar o palco Red Tazz com os temas “O Sol”, “Morena”, “O Amor é o Segredo” e “Menina Linda”, a 20 de Agosto. Um pouco antes actua, no mesmo espaço, a trompetista Jéssica Pina.

Ainda no palco Kavi Music, no dia 19, estreiam-se, em conjunto, o rapper portuense Gama, autor do single “Borboletas”, e o músico emergente Guga, conhecido pelo tema “Amor Antigo”. No dia anterior, actuam o moçambicano Stewart Sukuma e os guineenses Tabanka Djaz, ao som dos clássicos do gumbé.

A 18 de Agosto, no palco Red Tazz, é apresentado um tributo a Marília Mendonça, uma das maiores representantes do sertanejo. Uma homenagem à cantora brasileira, o concerto relembra os seus maiores sucessos, como “Infiél”, “De Quem É A Culpa?”, “Todo Mundo Vai Sofrer”, entre outros.

Carolina Deslandes, Dillaz e Paulo Gonzo abrem o palco Dom Tápparo no dia 17 de Agosto.

E porque o festival é ritmado por todos os gostos e géneros, no dia 18, pode contar com nomes como Bispo, José Cid, MC Pedrinho e Valete. A 19 de Agosto, além de Mariza, Chico da Tina, Deejay Telio e João Pedro Pais ocupam o palco Dom Tápparo. No último dia d’O Sol da Caparica, Ivandro, Matias Damásio e Regula estão presentes.

No dia 20 de Agosto, das 10.00 às 14.00, o bilhete custa 2,80€ em celebração do Dia da Criança.

Parque Urbano da Costa da Caparica. 17-20 Ago. 20€-145€

