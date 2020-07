O Sol da Caparica regressa em 2021

Entre os dias 12 e 15 de Agosto do próximo ano, a música volta a ouvir-se no Parque Urbano da Costa da Caparica.

Depois do adiamento da edição deste ano, O Sol da Caparica vai regressar ao Parque Urbano da Costa da Caparica, de 12 a 15 de Agosto de 2021, para a sua sétima edição. Serão “quatro dias de muita festa e animação onde a lusofonia e os seus diversos ritmos serão as estrelas dos finais de tarde”, escreve a organização num comunicado enviado às redacções.

“Embora já tivessem sido reveladas as datas do festival para 2020, em virtude da Covid-19, o Grupo Chiado (promotor do evento), em parceria com a Câmara Municipal de Almada, optou por não anunciar os nomes do cartaz deste ano, acompanhando de perto as directrizes da Direcção-Geral da Saúde e demais entidades responsáveis”, justifica a organização. O Governo viu aprovada na especialidade uma proposta de lei que determina a proibição da realização de festivais de Verão e outros grandes eventos até 30 de Setembro.

Para o próximo ano, a organização está a preparar um cartaz que será “incrivelmente memorável para os milhares de portugueses que desde sempre rumaram à localidade almadense para cruzar o cenário perfeito em dias de muito calor: praia e música”. Mais novidades serão dadas a conhecer em breve, assegura a promotora.

+ As melhores praias da Costa da Caparica

+ Um roteiro por Cacilhas

Share the story