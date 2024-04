Desde a sua génese que O Sol da Caparica leva uma data de artistas portugueses e mais uns quantos de outros países lusófonos, em Agosto, à Costa com que partilha o último nome. E vai continuar a contratar exactamente o mesmo tipo de músicos este ano, apesar de o Grupo Chiado ter deixado de organizar o festival e sido substituído por um consórcio que inclui o cantor André Sardet.

No cartaz anunciado esta quarta-feira, destacam-se os Calema, L7nnon e Karetus, a 15 de Agosto. No segundo dia, 16, Diego Miranda e Rui Veloso são, por agora, os principais trunfos no programa. Xutos & Pontapés, Os Quatro e Meia e Insert Coin são os maiorais de 17. Por fim, no domingo, 18, está confirmado T-Rex, uma das maiores estrelas e talentos do trap nacional. Mas os nomes de MC Ryan e Padre Guilherme também estão escritos com letras gordas no cardápio.

Vale igualmente a pena ouvir o rock suavemente psicadélico dos Ganso e o threesome percussivo dos Bateu Matou, a 16; a arqueologia popular portuguesa da José Pinhal Post-Mortem Experience, as rimas de Capicua e a música popular brasileira dos Gilsons, nobres descendentes de Gilberto Gil, a 17; ou, no último dia, a pop colorida de Cláudia Pascoal e o indie rock dos Linda Martini. E não só.

Os ingressos para O Sol da Caparica já se encontram à venda. O bilhete diário custa 28€ e o passe geral sobe para 78,50€. Para o último dia do festival, dedicado como sempre às crianças, há ainda um bilhete especial à venda por 3€, que dá acesso ao recinto das 10.00 às 14.00. As famílias residentes em Almada podem também comprar um passe familiar, que garante o acesso a dois adultos e mais dois miúdos aos quatro dias, por apenas 150€.

Parque Urbano da Costa da Caparica. 15-18 Ago (Qui-Dom). 16.00-02.00. 28€-78,50€

