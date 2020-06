O Teatro Nacional D. Maria II vai sair à rua

Depois da reabertura ao público com o espectáculo By Heart, de Tiago Rodrigues, o Teatro Nacional D. Maria II volta a avançar com a programação, desta feita fora de portas. A nova iniciativa chama-se "D. Maria II sai à rua" e arranca na próxima sexta-feira, dia 26 de Junho.

A primeira saída será para o Hospital de Santa Maria. Pelas 19.30 de sexta, 26, será possível assistir a Cuidar com Palavras, uma sessão de poesia coordenada por Teresa Coutinho e dirigida exclusivamente aos profissionais de saúde – mas que poderá ser acompanhada na RTP Palco.

A sessão terá como convidados Daniel Sampaio, psiquiatra e escritor, e Maria Manuela Mota, cientista, que conversarão com Teresa Coutinho sobre o contexto actual, a noção de cuidar e a importância da associação de dois universos como a ciência e a arte.

António Fonseca, Beatriz Maia, Isabel Abreu, Ivo Canelas, José Pedro Gomes, Marco Mendonça, Maria João Luís e Sara Barros Leitão são alguns dos nomes que vão emprestar a voz a poemas de Ana Luísa Amaral ou Manuel Resende.

Noutros palcos, a peça By Heart vai integrar o 37.º Festival de Almada, com quatro apresentações na Academia Almadense (4, 5, 11 e 12 de Julho). Enquanto Sopro, outra criação de Tiago Rodrigues, será apresentada no Festival ao Largo, dia 12 de Julho às 21.30, no pátio do Palácio Nacional da Ajuda.

Antes, no dia 28 de Junho, será dada a conhecer em versão online a temporada 2020/2021 do teatro, que arranca em Setembro.

